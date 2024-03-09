ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر في منتصف التعاملات، وصعد سعر الجرام 5 جنيهات مقارنة بأسعاره في بداية التعاملات.

وكان سعر الجرام الذهب عيار 21 قد انخفض بنحو 105 جنيهات للجرام ليسجل 3245 جنيها مع بداية تعاملات الصباح، قبل أن يزداد 5 جنيهات في وسط التعاملات مسجلاً 3250 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2173 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2786 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3714 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2179 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة بارتفاع 0.88%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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