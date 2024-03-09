تعرف على أسعار اللبن والزبادي بالأسواق

كتب- أحمد والي:

قال رامي المنوفي، رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن أسعار منتجات الألبان مثل الزبادي واللبن شهدت استقرارا هذا العام بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.

ويتراوح متوسط كيلو اللبن السائب بين 34 و 40 جنيها، ويصل متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ إلى بين 40 و47 جنيها حسب الشركة، حسبما ذكر المنوفي.

ويتراوح متوسط سعر علبة الزبادي البلدي بين 5 و8 جنيهات، ومتوسط سعر كيلو الجبن القريش 80 جنيها، وفقا لرئيس شعبة الألبان.

وأضاف المنوفي، أن الإقبال لم يتغير هذا العام عن العام الماضي.

وأوضح المنوفي، أن أسعار منتجات الألبان عادة ما كانت تشهد ارتفاعاً قبل دخول شهر رمضان خلال السنوات السابقة، إلا أن هذا العام لم يحدث ذلك.

وشهدت أسعار عدد من السلع الغذائية تراجعا بالأسواق بعد ارتفاع سعر الدولار في البنوك يوم الأربعاء في خطوة من المركزي لإنهاء السوق الموازي والذي تسبب في رفع الأسعار، مع جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار وتراجعها للتخفيف على المواطنين.