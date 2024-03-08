ياميش رمضان.. تراجع طفيف في الأسعار مع هدوء الإقبال على الشراء

كتب- أحمد والي:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على شراء ياميش رمضان كالبلح والتين المجفف والمكسرات شهد تراجعا ملحوظا هذا العام قبل دخول شهر رمضان.

ويعيد المصريين ترتيب أولويات الشراء مؤخرا نتيجة تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع التضخم، وأصبح ياميش رمضان يقتصر على المكسرات المستخدمة في الحلويات فيما تلجأ أسر لتقليل مشترياتها من أجل التفاعل مع شهر رمضان دون زيادة أعباء المصروفات الشهرية.

وتوقع توفيق أن الأسعار ستشهد انخفاضاً بنسبة 20% في أول أسبوع في رمضان 2024، وأن الأسعار قد تراجعت قليلاً مقارنة بالأسابيع القليلة السابقة، حيث أن سعر البندق قد تراجع 100 جينهاً، وذلك بعد وصوله 750 جنيهاً للكيلو ليسجل حالياً 650 جنيه للمستهلك.

وكان سعر الدولار قد ارتفع في البنوك أول أمس الأربعاء في خطوة من المركزي لإنهاء السوق الموازي المتسببة في رفع الأسعار في السوق المصري، مع جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار وتراجعها للتخفيف على المواطنين.

أسعار ياميش رمضان 2024

أوضح توفيق، لمصراوي أسعار بعض أنواع الياميش للمستهلك، والتي شهدت إنخفاضاً قليلاً مقارنة بأسعارها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

البلح الأسواني من 30 جنيه إلى 100 جنيه للكيلو.

البلح الطري المستورد من 100 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو.

التين المجفف 80 جنيه للكيلو.

قمر الدين من 70 إلى 100 جنيه للفة.

الزبيب من 100 إلى 200 جنيه للكيلو.

البندق 650 جنيه للكيلو.

الفستق 700 جنيه للكيلو.

الكاجو 700 جنيه للكيلو.

عين الجمل 680 جنيه للكيلو.