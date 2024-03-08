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BBC

غيرتها لإيجابية.. لماذا عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر؟

01:04 ص الجمعة 08 مارس 2024

وكالة موديز

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أرجعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانئ، تغير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، إلى الانخفاض الذي وصفته بالكبير للمخاطر التي دفعتها إلي تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير الماضي، وحددت سبب تراجع المخاطر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، والدعم الكبير المعلن الذي يعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها الوكالة بـ15 مليار دولار حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026"، وفق لتقرير الوكالة.

وعدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية. وأكدت تصنيفها عند CAA1.

وقالت موديز، إن التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها.

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موديز للتصنيف الائتماني تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية
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