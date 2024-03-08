موديز للتصنيف الائتماني تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية

عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية. وأكدت تصنيفها عند CAA1.

وقالت موديز، إن التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها.

كان سعر بيع الدولار في البنوك والسوق السوداء- السوق الموازية لتجارة العملة- وصل أمس إلى نقطة التعادل عند 49.5 جنيها تقريبا، بعد قرار المركزي المصري أمس الأول بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

ورصد بعض المراقبين تحدث إليهم مصراوي، زيادة تردد الأفراد والشركات على بيع الدولار في البنوك والصرافات بما أدى إلى توحيد سعر الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى شرايينها الرسمية القطاع المصرفي.