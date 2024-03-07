المنوفي: تراجع تدريجي في أسعار السلع الغذائية بعد تحرير الجنيه

كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي رئيس مجلس إدارة شركة المنوفي للمواد الغذائية في بيان، إن تحرير سعر صرف الدولار سيقضي على سعر السوداء.

ووفقا للمنوفي، بالإضافة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستعود مرة أخرى، موضحا أنه بعد توحيد سعر الدولار "بالتالي الكل هيحول مباشر على البنك".

وعن تأثير ذلك على أسعار السلع الغذائية، فذكر أن البنك المركزي عند رفع سعر الفائدة 6% سيحاصر التضخم "ارتفاع الأسعار".

كما أن البضائع المحجوزة في الموانئ ستخرج تدريجيا وبالتالي يتوفر المعروض بشكل كبير من السلع خلال الفترة المقبلة، مما ينتج عنه تراجع تدريجي بالأسواق.

وأوضح أن الهدف من القرار هو السيطرة على ارتفاع الأسعار، "مفيش زيادة هتحصل نتيجة القرار ده على الإطلاق".

وارتفع سعر الدولار في البنوك أمس الأربعاء في خطوة من المركزي لإنهاء السوق الموازي والذي تسبب في رفع الأسعار، مع جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار وتراجعها للتخفيف على المواطنين.