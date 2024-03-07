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تغريم فودافون مصر 20 مليون جنيه بسبب تعطل الخدمة

07:14 م الخميس 07 مارس 2024

فودافون مصر

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كتب- علاء حجاج:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان صحفي اليوم، تغريم شركة فودافون مصر 20.5 مليون جنيه وذلك بعد أن رصد حدوث عطل فني ببعض أجهزة الشبكة الرئيسية أثر على خدمات الجيل الرابع التي تقدمها الشركة صباح أمس الأول الثلاثاء.

وواجه المشتركون صعوبات في الحصول على خدمات الجيل الرابع لعدة ساعات، كما وجه الجهاز الشركة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصري لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات، والتي تتضمن أيضًا إجراءات وجزاءات تصاعدية على الشركات في حالات انقطاع الخدمة وتضرر المشتركين طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركات.

هذا وقد شدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادي تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك تلبية لاحتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث العطل، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع على المستخدمين، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قرارا بتغريم الشركة.

فودافون مصر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تغريم شركة فودافون خدمات الجيل الرابع

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