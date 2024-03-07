أول تبعات تحرير الجنيه.. انخفاض كبير في أسعار اللحوم

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار اللحوم البلدي تراجعا بين 30 و40 جنيها للكيلو، وذلك بعد انخفاض أسعار العلف الأسبوع الماضي، مع توقعات بمزيد من الانخفاض الفترة المقبلة، حسبما ذكر مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ووفقا لقول وهبه، فإن سعر كيلو اللحوم الكندوز (الذي يحتوي على نسبة دهون أعلى) يصل إلى 320 جنيها مقابل متوسط سعر يتراوح بين 350 و360 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو اللحوم (ذات نسبة الدهون الأقل وش الفخذ) متوسط بين 450 و460 جنيها مقابل بين 490 جنيها 500 جنيه قبل الانخفاض، وفقا لقول رئيس الشعبة.

وتتراوح أسعار اللحوم في بعض المحافظات في المتوسط عند 330 جنيها، وتختلف باختلاف المحافظات وأماكن البيع.

وارتفع سعر الدولار في البنوك أمس الأربعاء في خطوة من المركزي لإنهاء السوق الموازي والذي تسبب في رفع الأسعار، مع جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار وتراجعها للتخفيف على المواطنين.

وأكد هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين، لمصراوي، تراجع أسعار اللحوم الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تراجع أسعار العلف.

هبط متوسط سعر طن العلف "خليط بين الذرة الصفراء والفول الصويا وبروتينات أخرى" مع بداية الأسبوع الماضي بنحو 5 آلاف جنيه مقارنة بأسعار الأسبوع السابق، حسبما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي في وقت سابق.

وأوضح عبد الباسط أنه بعد تصريحات الحكومة في الإفراج عن الشحنات في الموانئ، سيكون هناك توفر أكثر في العلف ومزيد من تراجع اللحوم.

وأدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية خلال تواجده بميناء الإسكندرية اليوم، حول متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في اللحظة التي نشهد فيها الآن الإفراج الجمركي في ميناء الإسكندرية، ويتم تصوير الإفراج وخروج العديد من البضائع والسلع والشحنات من 3 موانئ أخرى، وهي: دمياط، والسخنة، والدخيلة.

وتوقع أيضا مصطفى وهبة رئيس الشعبة ،أنه مع توافر المعروض من العلف سيحدث مزيد من الانخفاض في اللحوم.

اقرأ أيضا:

الكيلو بـ 330 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار اللحوم بسوهاج- فيديو وصور

غرفة الجيزة: 5 آلاف جنيه تراجعا في العلف بعد انخفض الدولار بالأسواق