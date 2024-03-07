شركة "خالدة للبترول" تعتزم استثمارات بـ 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي

كتب- أحمد والي:

عُقدت الجمعية العامة لشركة "خالدة للبترول" عبر الفيديوكونفرانس، اليوم الخميس، لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 بحضور المهندس عاطف حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال المهندس سعيد عبدالمنعم، الرئيس والمدير التنفيذى للشركة، إن العام المالي 2024/2025 سيشهد ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار، وحفر 42 بئراً استكشافية، وحفر 81 بئراً تنموية في مناطق الشركة بالصحراء الغربية، والانتهاء من برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة حوض أبو الغراديق.

وأضاف عبد المنعم أنه سيتم إكمال برنامج إعادة معالجة البيانات السيزمية لمنطقة شوشان-غرب كلابشة، والذي من المتوقع البدء فيه خلال مارس الحالي، ومن المستهدف تحقيق متوسط إنتاج يومي من حقول الشركة يقدر بنحو 270 ألف برميل مكافئ في اليوم.

واستعرض عبد المنعم ماتحقق من نتائج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023/2024، حيث تم تحقيق 10 اكتشافات بترولية في النصف الأول من العام المالي الحالي، تسهم في زيادة الإنتاج الكلي للشركة، وتعويض التناقص الطبيعي للآبار.

وأضاف عبد المنعم أن إنتاج الشركة من حقولها بالصحراء الغربية خلال العام المالي الحالي 2023/2024 بمعدلات حوالي 269 ألف برميل مكافئ في اليوم.

كما تم استعراض المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتأثيرها الإيجابي على معدلات الإنتاج، وتشمل إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لنقل الخام والغاز، وتطوير المحطات والتسهيلات.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكثيف العمل والتعاون بين قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية لمواجهة التحديات الحالية في أنشطة إنتاج البترول والغاز في ضوء الوضع الاقتصادي العالمي، وتداعياته من تغيرات، وارتفاعات في تكاليف الخدمات البترولية، وعناصر التكاليف الاستثمارية لمشروعات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، الأمر الذي يتطلب تكثيف خطط وبرامج الاستغلال الأمثل للأصول والموارد من أجل خفض التكلفة وتحسين الأداء الانتاجي في الحقول.