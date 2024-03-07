سعر الذهب اليوم الخميس يعاود الارتفاع في مصر بحلول تعاملات المساء

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب 120 جنيهاً، اليوم الخميس في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قفز 150 جنيهاً مع بداية التعاملات، قبل ثم يعاود الانخفاض بقيمة 50 جنيهاً خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2180 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2803 جنيهات للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3270 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3737 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2156 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 0.38% خلال تعاملات مساء اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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