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المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز بنسبة 5.24% بنهاية تعاملات اليوم الخميس

03:49 م الخميس 07 مارس 2024

البورصة المصرية

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كتب- أحمد والي:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5.24% إلى مستوى 31301 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم صافي شراء بقيمة 610.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 385.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 224.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 3.02% إلى مستوى 29743 نقاط، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

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