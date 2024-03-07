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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 7 مارس

03:32 م الخميس 07 مارس 2024

سعر الذهب

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كتب-أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3573 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3699 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3237 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2774 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25896 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية البورصات العالمية

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