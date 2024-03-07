إعلان

BBC

خريطة الأسعار: أسعار السلع الأساسية ومواد البناء والذهب اليوم الخميس

02:47 م الخميس 07 مارس 2024

خريطة الأسعار اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد والي:

ينشر مصراوي أسعار السلع الأساسية، ومواد البناء، والذهب اليوم الخميس في مصر، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

بعد قفزته.. سعر الذهب اليوم الخميس يعاود التراجع بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار الأرز والسكر واللحوم والبيض بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور الخميس

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار أسعار السلع الأساسية الذهب مواد البناء

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تحرك سريع.. البنك الأهلي يرفع حد التعاملات الدولية "كريدت كارد"
* تقرير دولي يتوقع تراجع الدولار إلى 42.5 جنيه بالعام المالي القادم
* التطبيق خلال أيام.. ننشر مواعيد المترو والقطار الخفيف في رمضان بعد تعديلها