خريطة الأسعار: أسعار السلع الأساسية ومواد البناء والذهب اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

ينشر مصراوي أسعار السلع الأساسية، ومواد البناء، والذهب اليوم الخميس في مصر، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

بعد قفزته.. سعر الذهب اليوم الخميس يعاود التراجع بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار الأرز والسكر واللحوم والبيض بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور الخميس

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)