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اتصالات مصر عن تأثر خدماتها ببعض المناطق: عطل خارج عن إرداتنا

09:13 م الأربعاء 06 مارس 2024

اتصالات من &e

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كتب - علاء حجاج:

قالت شركة اتصالات من &e في مصر في بيان صحفي، إن المشكلة التي تعرض لها بعض العملاء في أماكن محدودة ومنعتهم من الاستفادة من بعض خدمات الاتصال، حدثت نتيجة قطع ثنائي في كابل فايبر بمنطقة القاهرة الجديدة جراء بعض الأعمال الإنشائية وهو عطل خارج عن ارادة الشركة وان الشركة اتخذت خطوات جادة وجاري الان العمل على إصلاح العطل وعودة الخدمة على أكمل وجه.

وختاماً تتوجه شركة اتصالات من &e في مصر بالشكر الجزيل لكل العملاء على تفهمهم وحسن تعاونهم.

اتصالات من &e مصر خدمات الاتصال

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عاجل - اتصالات مصر عن تأثر خدماتها ببعض المناطق: عطل خارج عن إرداتنا
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