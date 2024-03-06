بعد زيادة الدولار.. سعر الجنيه الذهب يتخطى 24 ألف جنيه اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تخطى سعر الجنيه الذهب 24 ألف جنيه بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، وذلك على الرغم من ارتفاع الدولار في البنوك.

وبحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، صعد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3050 جنيها، مما دفع الجنيه الذهب للارتفاع.

وتخطى سعر الدولار في بعض البنوك 50 جنيها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع رفع الفائدة بالبنك المركزي باجتماع استثنائي.

وفي اجتماع استثنائي، رفع المركزي المصري سعر الفائدة 6% وسمح بخفض جديد للجنيه مقابل الدولار، لمواجهة السوق السوداء.