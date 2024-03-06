إنترنت ومكالمات مجانية.. فودافون تعوض العملاء عن العطل الفني

كتب- علاء حجاج:



أرسلت شركة فودافون مصر، رسائل مختلفة للعملاء تعلمهم فيها بطريقة تعويضهم عن العطل الفني الذي أدى لتأثر خدمات المكالمات، والإنترنت بالشركة اليوم.

وتلقى أحد عملاء نظام ريد، مساء اليوم، رسالة تفيد بتعويضه بـ5 جيجا موبايل إنترنت مجانا لمدة 3 أيام، فيما تلقى عميل في نظام فودافون فليكس رسالة تفيد بتعويضه بمكالمات وإنترنت مجانا لمدة 24 ساعة بحد أقصى 500 وحده.

كان عملاء شركة فودافون مصر فوجئوا صباح اليوم بتوقف الخدمة وعدم ظهور أي شبكة على الهاتف المحمول. وفي وقت لاحق، قالت الشركة إنها تمكنت من حل المشكلات التقنية التي أدت إلى انقطاع خدمات المكالمات وبيانات الهاتف لشبكة الجيل الرابع. وأرجعت سبب العطل لتحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباحا.

ووعدت الشركة في بيان إعلان عودة الخدمة، بتعويض العملاء جميع العملاء المتأثرين بزيادات مجانية على باقات الاشتراك خلال 24 ساعة "تقديرا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات".



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