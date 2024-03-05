تقرير: انكماش النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص بمصر

القاهرة - مصراوي:

انكمش النشاط التجاري في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بأكبر معدل خلال ما يزيد قليلا عن عام، في شهر فبراير، مدفوعا بتفاقم أزمة النقد الأجنبي، وتداعيات الحرب على قطاع غزة.

وأظهر تقرير ستاندرد أند بورز، عن مؤشر مدراء المشتريات، ان الشركات تعاني من زيادة في تكاليف

مستلزمات الانتاج، حيث أدى الانخفاض الملحوظ في حجم الشحن في قناة السويس إلى

تفاقم نقص العملة الأجنبية.

وتدهور الطلب والإنتاج والتوظيف بدرجات أكبر، في حين

ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ بداية عام 2023.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات

من 48.1 نقطة في شهر يناير إلى 47.1 نقطة في شهر فبراير، وأشارت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط إلى تدهور حجم الطلب في شهر

فبراير.

وانخفضت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر مارس 2023،

وتراجع أداء المبيعات المحلية بشكل خاص نتيجة تزايد ضغوط الأسعار والمشكلات المتعلقة بالعرض.