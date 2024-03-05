فودافون تؤكد استعادة خدمات الجيل الرابع بشكل طبيعي

كتب- علاء حجاج:

تؤكد ڤودافون مصر استعادة جميع خدمات الجيل الرابع بعد انقطاعها بشكل مؤقتا في بعض مناطق الجمهورية، وعملت الشركة فورا على استعادة كافة الخدمات.

وفي إطار حرص الشركة على إرضاء عملائها، ستقدم الشركة تعويضًا لجميع العملاء المتأثرين علي جميع باقاتها خلال ٢٤ ساعة، تعبيرًا عن شكرها لتفهم عملائها.



وكان عدد من عملاء شركة فودافون مصر قد فوجئوا بتوقف الخدمة وعدم ظهور أي شبكة على الهاتف المحمول وذلك في أماكن متفرقة من القاهرة الكبرى.

وتناقل عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم شكواهم بعدم وجود شبكة فودافون على هواتفهم وعدم قدرتهم على إجراء المكالمات.

ونصح عدد من المستخدمين بتغيير شبكة فودافون من 4G الى 3G لتعمل الخدمات الصوتية بشكل طبيعي وهو ما قد يشير إلى وجود مشكلة بتغطية شبكة الجيل الرابع ما يؤثر على خدمات الإنترنت عبر الموبايل ومكالمات الصوت عالية الجودة المعتمدة على الجيل الرابع VOLTE.

وقالت مصادر بشركة فودافون مصر أن هناك عملية تحديثات تتم على الشبكة قد تستغرق عدة ساعات.