صعود كبير لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وارتفع الجرام 110 جنيهات، مقارنة بأسعار مع بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 20 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1933 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2486 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2900 جنيه للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2025 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 0.47% في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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