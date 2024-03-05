بيان رسمي: فودافون توضح سبب العطل في خدمات المحمول

كتب- علاء حجاج:

قالت شركة فودافون في توضيح رسمي اليوم الثلاثاء، إن خدماتها تواجه صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع ببعض المناطق نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباحا.

وأضافت الشركة أنها تعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، وتعتذر عن أي صعوبات قد تواجه العملاء.

وأوضحت الشركة أن جميع الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعي ومن المتوقع أن يتم استعادة الخدمة بالكامل خلال ساعات، كما ستقوم الشركة بتقديم مقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل.

كان عدد من عملاء شركة فودافون مصر فوجئوا بتوقف الخدمة وعدم ظهور أي شبكة على الهاتف المحمول وذلك في أماكن متفرقة من القاهرة الكبرى.

وتناقل عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم شكواهم بعدم وجود شبكة فودافون على هواتفهم وعدم قدرتهم على إجراء المكالمات.

ونصح عدد من المستخدمين بتغيير شبكة فودافون من 4G الى 3G لتعمل الخدمات الصوتية بشكل طبيعي، وهو ما قد يشير إلى وجود مشكلة بتغطية شبكة الجيل الرابع ما يؤثر على خدمات الإنترنت عبر الموبايل ومكالمات الصوت عالية الجودة المعتمدة على الجيل الرابع VOLTE.

وقالت مصادر بشركة فودافون مصر إن هناك عملية تحديثات تتم على الشبكة قد تستغرق عدة ساعات.