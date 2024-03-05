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BBC

رئيس هيئة الاستثمار: حل أغلب التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية بمصر

11:24 ص الثلاثاء 05 مارس 2024

حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار

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كتبت- منال المصري:

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن أغلب التحديات التي تواجه

الاستثمارات السعودية في مصر قد تم حلها.

وأوضح في بيان للهيئة اليوم، أن الجانبين المصري والسعودي بحثا وضع استراتيجية استثمارية مشتركة تتضمن آليات تنفيذية للتكامل بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي وعقد شراكات استثمارية بغرض ضخ استثمارات في أسواق خارجية، خاصة السوق الأفريقي، ما يرتقي بحجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين إلى أضعاف الوضع الحالي.

وجاءت هذه التصريحات، وفق البيان، على هامش اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المُنعقد في الرياض، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري.

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار الاستثمارات السعودية

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