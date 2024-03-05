عطل فني.. عودة جزئية في خدمة شبكة فودافون وترقب رد الشركة

كتب- علاء حجاج

عادت خدمات شركة فودافون للعمل بشكل طبيعي لدى بعض عملاء الشركة الذين واجهوا انقطاع في الخدمة دام لعدة ساعات بدأت منذ فجر اليوم الثلاثاء تقريبا.

وكان عدد من عملاء شركة فودافون مصر قد فوجئوا بتوقف الخدمة وعدم ظهور أي شبكة على الهاتف المحمول وذلك في أماكن متفرقة من القاهرة الكبرى.

وتناقل عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي صباح اليوم شكواهم بعدم وجود شبكة فودافون على هواتفهم وعدم قدرتهم على إجراء المكالمات.

ونصح عدد من المستخدمين بتغيير شبكة فودافون من 4G الى 3G لتعمل الخدمات الصوتية بشكل طبيعي وهو ما قد يشير إلى وجود مشكلة بتغطية شبكة الجيل الرابع ما يؤثر على خدمات الانترنت عبر الموبايل ومكالمات الصوت عالية الجودة المعتمدة على الجيل الرابع VOLTE.

وقالت مصادر بشركة فودافون مصر أن هناك عملية تحديثات تتم على الشبكة قد تستغرق عدة ساعات.