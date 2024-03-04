شراكة بين فوري دهب وپاي مي لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني للمغتربين

كتب - علاء حجاج:

أعلنت شركة فوري لخدمات تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بمصر توقيعها اتفاقية مع شركة پاي مي للمدفوعات الرقمية، وفقا لبيان من فوري اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، تهدف الشراكة إلى تمكين المصريين المغتربين في منطقة الخليج وجميع دول العالم، من إجراء المعاملات المالية ودفع الفواتير إلكترونيًا في مصر من الخارج، عبر تطبيق PayMe للهواتف الذكية.

وتتيح الشراكة لملايين المستخدمين المصريين المغتربين سداد كافة المدفوعات مثل فواتير الخدمات والرسوم المدرسية والجامعية، ورخص القيادة والسيارات، وعضوية الأندية، والتأمين الطبي والاجتماعي، وتنفيذ جميع المعاملات المالية داخل مصر، من خلال تطبيق پاي مي.

وتستهدف الشراكة أكثر من 12 مليون مغتربًا مصريًا، لتزويدهم بأفضل خدمات الدفع وحلول التكنولوجيا المالية الأكثر ابتكارًا، لمساعدتهم على إجراء المعاملات المالية ودفع الفواتير بسهولة ويسر في مصر من الخارج.

وقال المهندس وليد السيد رئيس مجلس إدارة فوري دهب، إن الشركة تتبنى خطة طموحة نحو التوسع في الأسواق الخارجية وعقد الشراكات المختلفة في العديد من القطاعات وإثراء المصريين المغتربين في كافة البلدان بحزمة من الحلول الرقمية التي تساعدهم في تنفيذ معاملاتهم الرقمية.