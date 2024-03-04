25% ارتفاعا في أرباح المصرية للاتصالات خلال 2023

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت أرباح الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 25% خلال 2023 مقارنة بعام 2022.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح لعام 2023 إلى نحو 11.5 مليار جنيه.

وزادت إجمالي الإيرادات المجمعة بـ 28% خلال 2023 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 56.7 مليار جنيه.

وجاء زيادة الإيرادات بدعم من إيرادات خدمات البيانات أكبر مساهم في هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعا بإيرادات البنية التحتية وايرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالي، وفقا للبيان.

وارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 8% و9% مقارنة بالعام السابق، بينما استقر عدد مشتركي خدمات المحمول عند مستوى العام السابق، بحسب البيان.

وكشفت الشركة عن زيادة الربح التشغيلي خلال 2023 بـ 28% مقارنة بالعام السابق، وذلك بالرغم من أثر الزيادة في التكاليف المباشرة بنسبة وصلت لـ 27%.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 20.3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26.4 مليار جنيه متضمنة مصروفات التراخيص والترددات.

وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تمكنت من تحقيق 14.7 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.