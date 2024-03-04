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فيليب موريس: مبيعات IQOS تجاوزت سجائر مارلبورو بالربع الأخير من 2023

02:53 م الإثنين 04 مارس 2024

فيليب موريس

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كتبت-شيماء حفظي:

أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال، صافي إيراداتها الفصلية خلال الربع الرابع من 2023، حيث تجاوز صافي إيرادات منتجات التبغ المسخن "IQOS" سجائر "مارلبورو"، لتصبح بذلك منتج النيكوتين الأول عالميًا على هذا القياس. وكشفت نتائج أعمال الشركة في الربع الأخير من عام 2023، عن زيادة أعداد مستخدمي منتجات التبغ المسخن "IQOS" حول العالم، لتصل إلى حوالي 28.6 مليون مستخدم، 73 % منهم قد تحولوا بالفعل إلى منتجات التبغ المسخن "IQOS" وتوقفوا تمامًا عن التدخين التقليدي، وعددهم حوالي 20.8 مليون مستخدم من البالغين، الأمر الذي ساعد على تحقيق الشركة لنمو في المبيعات للعام الثالث على التوالي، مدفوعًا بزيادة قدرها 15% من مبيعات منتجات"IQOS”.

وأعرب علي نفزات كرمان، مدير عام شركة "فيليب موريس مصر والمشرق"، عن فخره البالغ بالأداء القوي الذي قدمته الشركة خلال الربع الرابع من 2023، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلب على جميع منتجات الشركة، مضيفًا أن أكثر من 40% من إجمالي ربح الشركة أصبح ناتج عن المنتجات الخالية من الدخان في الربع الرابع من عام 2023 وقال إنه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، كانت منتجات "فيليب موريس إنترناشيونال" الخالية من الدخان متاحة للبيع في 84 سوقًا، ومن بينها 25 سوقًا تتجاوز فيه منتجات خالية من الدخان نسبة الـ 50% من إجمالي دخل الشركة في عام 2023.

وتابع كرمان: " أصبحت منتجات IQOS ILUMA موجودة الآن في 51 سوقًا، ونتوقع زيادة عدد مستخدميها لتصل إلى أكثر من 17 مليون مستخدم بالغ.

فيليب موريس شركة فيليب موريس سجائر مارلبورو التبغ المسخن IQOS النيكوتين

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