رئيس شركة جنوب الوادي: 3 قطاعات أُسندت إلى شركات بحث عالمية بإجمالي استثمارات 326 ملیون دولار

كتب- أحمد والي:

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025، بحضور محافظي كلاً من أسوان، والأقصر، وقنا، والبحر الأحمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

واستعرض رئيس شركة جنوب الوادي، أشرف بهاء، خلال الجمعية، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام الماضي 2023/2022، حيث واصلت الشركة جھودھا في مجال الإتفاقیات، والاستكشاف ليبلغ عدد الاتفاقيات البترولية الصادرة بقوانين والسارية حتى نھایة العام 12 اتفاقیة.

وأضاف بهاء أن الشركة استمرت في تحقیق إنجازات جديدة فى مشروعاتھا المشتركة الرائدة بالبحر الأحمر خاصة بعد ما حققتھا خلال المرحلة الأولى، حيث أسفرت عن إسناد 3 قطاعات إلى ثلاث شركات بحث عالمیة بإجمالي استثمارات 326 ملیون دولار.

وأوضح بهاء أنه مع الانتھاء من تنفيذ المرحلة الثانیة لتجمیع البیانات السیزمیة ثلاثية الأبعاد بمناطق امتیاز البحر الأحمر، جاري الانتھاء من المعالجة النھائیة لھذه البیانات تمھیداً لحفر آبار استكشافية بإجمالي استثمارات تزید عن 150 ملیون دولار خلال الربع الأول من عام 2024.

وقال بهاء إنه بلغ عدد الآبار الاستكشافية التي تم حفرھا خلال العام بنطاق أعمال جنوب الوادي 7 آبار بمناطق امتیاز جیسوم وطویلة غرب، شمال غرب جمسة، غرب جبل الزیت، بتكلفة تتجاوز 23 ملیون دولار، وبلغ إجمالي الإنتاج من شركة "جنوب"، والشركات التابعة حوالي 9.5 ملیون برمیل زیت خلال العام المالي 2022/2023 بمعدل يومي 26 ألف برمیل زیت.

وأشار بهاء إلى أنه تم الانتھاء من تنفیذ وحدة الإنتاج المبكر EPF لتنمیة منطقة حقول "GNN"، وإنشاء محطة معالجة المياه بمنطقة تسھیلات الإنتاج بشركة "بتروجلف مصر".

وأوضح بهاء أنه تم تحقیق الھدف السنوي لخفض استھلاك الطاقة النوعي 3.5٪، وتخفیض انبعاثات الكربون بمقدار 37 ألف طن لشركة جنوب وشركاتھا التابعة، كما تم تحدیث قاعدة البیانات لتشمل مشروعات إجراءات تحسین كفاءة الطاقة، والربط بين شركة جنوب والشركات التابعة عن طریق منظومة خط البیانات (VPN) .

وقال بهاء إن إجمالي عدد العملاء بخدمة توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الصعيد، بلغ حوالي 1.9 مليون عميل منزلي، و8.1 ألف عميل تجاري و174 عمیل صناعي، وذلك منذ بدء النشاط، وحتى نهاية يونيو 2023.

وأضاف بهاء أن الشركة تحرص على تحسین الظروف المعیشیة للمجتمعات المحلیة، لتحقيق أھداف التنمية المستدامة بأبعادھا الاقتصادیة، والبیئیة، والاجتماعیة، حيث شاركت في تنفيذ مشروعات (سكنیة، تنمویة، ومساعدات وأجھزة طبیة، مستلزمات إعاشة) للأسر الأكثر إحتیاجاً بمحافظات الأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر.

أشار أن الشركة تولي إھتماماً كبيراً بالعنصر البشري والتقني، من خلال تقديم الرعاية الخدمية والصحية للعاملين وكذلك التدريب المستمر، وتحرص على تطبيق أعلى معاییر السلامة والصحة المھنیة وحمایة البیئة.

وخلال الجمعية أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن منطقة صعيد مصر شهدت خلال الفترة الماضية طفرة حقيقة في الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث، واستكشاف، ونشاط التكرير، من خلال مشروع مجمع إنتاج البنزين، ومشروع مجمع إنتاج السولار الجاري تنفيذها بمحافظة أسيوط.

وأضاف الملا أنه تم أيضا زيادة منافذ ومحطات الوقود ومحطات الغاز الطبيعي كوقود في السيارات لتنويع الوقود أمام المستهلكين بأسعار مناسبة، إضافةً إلى التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وبالإضافة إلى المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" والتي لاقت صدى إيجابي محلياً وخارجياً؛ خاصة وأنها تتوافق مع التوجه العالمي نحو "الطهي النظيف"، وخفض الانبعاثات.

ووجه الملا بأهمية تظافر الجهود، والتنسيق، والتكامل لتذليل العقبات، والتحديات التي تعوق الاستغلال الأمثل للثروات بمناطق قطاع البحث عن البترول والغاز، والمساھمة في وجود طفرة في المناطق الواعدة خاصة منطقة البحر الاحمر، وتشجيع شركات البحث العالمية والمحلية على ضخ مزيد من الاستثمارات في تلك المناطق .