إعلان

BBC

تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

11:03 ص الإثنين 04 مارس 2024

أسعار الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 111.08 جنيه، بتراجع 1.73 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 98.9 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 1125.61 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الاثنين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية
* جمود في البيع والشراء.. ما سعر الدولار بالسوق السوداء بعد موجة الانهيار؟
* رئيس حماية المستهلك الأسبق: 15% انخفاضًا بأسعار السيارات في هذا التوقيت
* هبوط كبير لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات