التصديري للملابس: 35 %ارتفاعًا في صادرات القطاع خلال يناير 2024

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت ماري لويس بشارة رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس ارتفعت بنسبة 35% خلال شهر يناير 2024، مقارنة بصادرات نفس الشهر من العام الماضي.

ووفقا لبيان من المجلس التصديري للملابس اليوم الاثنين، فإن صادرات القطاع سجلت في يناير 2024 نحو 259 مليون دولار مقابل 192 مليون دولار في شهر يناير 2023، وبذلك يفتتح قطاع الملابس الجاهزة العام على نمو ملحوظ مما يبشر بتطورات إيجابية للقطاع في العام الجاري.

وأضافت أن أمريكا أكبر الأسواق المستوردة من مصر بـ 106 ملايين دولار خلال يناير 2024 مقابل 90 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 18%، وحققت صادرات القطاع للدول الأوروبية قفزة بـ 42% لتسجل 54 مليون دولار مقابل 38 مليون دولار.

وذكرت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن تركيا استقبلت منتجات بـ 24 مليون دولار خلال يناير 2024 مقابل 15 مليون دولار بارتفاع 62%، وحققت الصادرات إلى إسبانيا 12 مليون دولار مقابل 9 مليون دولار بارتفاع 35% وزادت الصادرات إلى ألمانيا الاتحاد لتسجل 10 ملايين دولار مقابل 9 مليون بارتفاع 13%.

وأضافت أن صادرات القطاع للدول العربية قد شهدت ايضاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 54% لتسجل 57 مليون دولار في يناير 2024 مقابل 37 مليون دولار، وجاءت الإمارات كأكبر الدول العربية المستوردة من مصر بقيمة 23 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار بنسبة ارتفاع 6% ، كما ارتفعت الصادرات إلى ليبيا لتسجل 12 مليون دولار مقابل 4 مليون دولار بنسبة ارتفاع 243%.