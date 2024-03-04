هبوط كبير لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 160 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1753 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2254 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2630 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3006 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 21040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2082 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بهبوط 0.08% في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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