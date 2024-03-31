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البورصة تهبط 2.45% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:05 م الأحد 31 مارس 2024

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.45%عند 26883 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.51%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 136.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 77.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 58.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 2.36%عند 27559 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الخميس.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX100

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