خريطة الأسعار اليوم: استقرار أسعار السلع الأساسية وتراجع الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار بعض أصناف السلع الغذائية اليوم الأحد عند نفس مستوياتها أمس، بينما تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع السمك المكرونة والكابوريا بسوق الجملة الأحد

بعد تراجعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد مع منتصف التعاملات؟

أسعار السلع الأساسية في الأسواق يوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

5.5 جنيه لكيلو الطماطم في سوق الجملة اليوم الأحد

تراجع أسعار الدواجن 3 جنيهات للكيلو بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)