بيتكوين يتجاهل حبس مؤسس FTX ويكسر حاجز الـ 70 ألف دولار

كتب- علاء حجاج:

استمر البيتكوين في الصعود ليكسر حاجز الـ 70 ألف دولار وقت كتابة هذا التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب"ـ وذلك رغم حكم الحبس لمدة 25 عام الصادر ضد سام بانكمان فرايد مؤسس منصة العملات المشفرة المفلسة FTX.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، فقد حقق بيتكوين نموا قدره 8.7% خلال تعاملات الأسبوع ليسجل 70.2 ألف دولار وقت كتابة التقرير، فيما تجاوزت عملة إيثيريوم 3.5 ألف دولار محققة بذلك نمو قدره 6% في تعاملات الأسبوع.

عملة BNB هي الأخرى حققت نمو قدره 9.3% على مدار الأسبوع لتبلغ قيمتها 605.6 دولار، ونمت عملة "دوج كوين" بنسبة 28% على مدار الأسبوع وتصل لـ 0.210 دولار.

وكان ريتشارد تنغ الرئيس التنفيذي لـ "بينانس"، قد توقع مواصلة عملة البيتكوين ارتفاعها القياسي لتتداول فوق 80 ألف دولار خلال العام الجاري، حيث يضخ المستثمرين المؤسسين المزيد من الأموال في الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالعملات المشفرة.

تعتبر العملات الرقمية المشفرة عملات افتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعد بتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى الآلاف.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، تداول نحو 9038 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين.