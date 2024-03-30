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BBC

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل

12:57 م السبت 30 مارس 2024

صندوق النقد الدولي

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القاهرة - مصراوي:
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل إلى 4.5%.
وكان الصندوق توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% لكنه خفض هذه التوقعات في تقريره الصادر يوم الجمعة إلى 4.5%.
وتتوقع الحكومة في موازنة العام المالي المقبل أن يسجل النمو 4.2%.
وأعلن الصندوق يوم الجمعة، أن مجلس الإدارة أكمل المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وفق بيان للصندوق عبر موقعه الرسمي.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.

وسيسمح الاتفاق الجديد لمصر، بسحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

ووفق توقعات صندوق النقد، سينمو اقتصاد مصر بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري بتباطؤ من 3.8% في العام المالي الماضي.

صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري

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رمضانك مصراوي

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