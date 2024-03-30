أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور السبت

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار أصناف عدد من الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس، كما استقرت أسعار أصناف عدد من الفاكهة، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 10 جنيهات و24 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفاصوليا بين 19 و23 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 14 و24 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 و22 جنيها.

الملوخية بين 14 و18 جنيها.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

البسلة بين 15 و21 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 8.5 و11.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 و11.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 13 و21 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة 9 جنيهات و20 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.