صعود أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، كما صعد سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 54456 جنيها، بزيادة 1756 جنيها.

سعر طن حديد عز:55163 جنيها، بزيادة 1228 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2278 جنيها، بزيادة 64 جنيها.