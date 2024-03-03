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BBC

صعود أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

10:52 ص الأحد 03 مارس 2024

أسعار حديد

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، كما صعد سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 54456 جنيها، بزيادة 1756 جنيها.

سعر طن حديد عز:55163 جنيها، بزيادة 1228 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2278 جنيها، بزيادة 64 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز

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