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BBC

خريطة الأسعار اليوم: استقرار أسعار السلع الأساسية والذهب يواصل التراجع

01:37 م الأربعاء 27 مارس 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار بعض أصناف السلع الغذائية اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع جديد لسعر الذهب اليوم الأربعاء مع منتصف التعاملات

5.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور الأربعاء

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار السلع الغذائية أسعار السلع الأساسية

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