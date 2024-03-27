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BBC

وزير الإسكان: 7 مايو.. بدء تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

11:51 ص الأربعاء 27 مارس 2024

الدكتور عاصم الجزار

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيقوم بتسليم وحدات مشروع سكن مصر، المرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع، بمدينة دمياط الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 7/5/2024 : يوم الأربعاء 29/5/2024، في أيام محددة.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 1 : 3، يوم الثلاثاء 7/5/2024، ووحدات العمارات من 4 : 6، يوم الأربعاء 8/5/2024، ووحدات العمارات من 7 : 9، يوم الخميس 9/5/2024، ووحدات العمارات من 10 : 12، يوم الأحد 12/5/2024، ووحدات العمارات من 13 : 15، يوم الإثنين 13/5/2024، ووحدات العمارات 16 : 18، يوم الثلاثاء 14/5/2024، ووحدات العمارات من 19 : 21، يوم الأربعاء 15/5/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 16/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 22 : 24، يوم الأحد 19/5/2024، ووحدات العمارات من 25 : 27، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارات من 28 : 30، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارات من 31 : 33، يوم الأربعاء 22/5/2024، كما تم تخصيص يوم الخميس 23/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسلم وحدات العمارات من 34 : 36، يوم الأحد 26/5/2024، ووحدات العمارات من 37 : 39، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 28/5/2024، وتم تخصيص يوم الأربعاء 29/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مدينة دمياط الجديدة

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