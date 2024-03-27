5.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 12 و24 جنيها.

الكوسة بين 6 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و17 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 14 و22 جنيها.

الملوخية بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.

البسلة بين 14 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 8.5 و11.5 جنيه.

اليوسفي بين 3.5 و11.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 13 و21 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة 9 جنيهات و20 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.