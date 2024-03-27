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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور الأربعاء

11:18 ص الأربعاء 27 مارس 2024

الأسماك

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 71 و75 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و230 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 75 و85 جنيها.

الأسماك أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي الكابوريا

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