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قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال تعاملات المساء

04:43 م الإثنين 25 مارس 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر حلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 100 جنيه، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بقيمة 50 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2100 جنيه للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا نحو 2179 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بزيادة 0.62%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب الشعبة العامة للذهب سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

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