مدير موبيلاتي: بدء الإفراج الجمركي عن بعض الأجهزة وقطع غيار من الموانئ

كتب - علاء حجاج:

قال خالد فهمي مدير عام شركة موبيلاتي، التابعة لمجموعة الصافي، إنه بدأ الإفراج الجمركي عن بعض شحنات الأجهزة حيث تم إدخال بعض شحنات الآيباد المخزنة على الموانئ المصرية، وكذلك حدثت انفراجة في إدخال قطع الغيار المتعلقة بأجهزة المحمول.

وأضاف فهمي في تصريحات لمصراوي على هامش مأدبة سحور عقدتها الشركة مساء أمس، أن أسعار بعض العلامات التجارية المستوردة للهواتف الذكية وعلى رأسها الآيفون انخفضت بنسبة تصل إلى 25%، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بتوحيد سعر الصرف.

ومنذ أكثر من أسبوعين أعلن البنك المركزي رفع الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي، وأعقب هذا القرار ارتفاع في سعر الدولار بالبنوك بعد أن كان مستقرا منذ شهور.

وتوقع فهمي أن تسهم هذه الخطوة في إعادة ضبط السوق وانتعاش مبيعات المحمول من جديد، ولكن سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الـ 6 أشهر القادمة، مع اختفاء السوق السوداء لبيع أجهزة المحمول.

وذكر أن البنوك استأنفت إصدار الاعتمادات المستندية للتجار لاستيراد قطع الغيار، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على السوق المصري.

ويرى مدير عام شركة موبيلاتي، أن وجود سعر موحد للدولار يشجع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية بمصر، خاصة في مجال تصنيع وتجميع أجهزة الهواتف المحمول، مع دخول مزيد من العلامات التجارية الكبيرة للتنافس على التصنيع المحلي على غرار ما تفعله حاليا سامسونج وشاومي وفيفو.

وطالب فهمي الدولة بتقديم مزيد من الحوافز الاستثمارية فيما يتعلق بتسعير الأراضي وكذلك تقديم تسهيلات ضريبية وتأمينية.

وأوضح فهمي، أن شركته تستهدف التوسع جغرافيا من خلال افتتاح 4 فروع جديدة في مختلف محافظات مصر أبرزها بنها ودمياط الجديدة بنهاية 2024، ليصبح عدد فروع الشركة 27 فرع.

وأكد فهمي أن موبيلاتي تقدم لعملائها مجموعة من المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية وملحقاتها من أشهر العلامات التجارية العالمية من خلال 23 فرعا، بالإضافة إلى منصة التسوق الإلكتروني الخاصة بها، حيث توفر لعملائها طرق دفع متنوعة و 22 طريقة تقسيط مختلفة تلبي كافة احتياجات المستهلك.