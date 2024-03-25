الحكم في أكبر عملية نصب أمريكية الخميس.. هل يحصل ضحايا FTX على أموالهم؟

كتب- علاء حجاج:

يصدر القضاء حكمه على سام بانكمان فرايد مؤسسة منصة FTX للعملات المشفرة يوم الخميس المقبل، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وسيتعين على القاضي أن يقرر مقدار الأموال التي يجب أن يحاسب عليها المحتال المدان "بانكمان"ويُطلب منه أيضًا تقييم الظروف الكاملة لحياة بانكمان فرايد، بما في ذلك احتمال أنه متباين عصبيًا ويجب معاملته بشكل مختلف عن المحتال العادي.

ووفقًا للمدعين الفيدراليين، قام سام بانكمان فرايد بتنظيم واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الإجرامية في تاريخ العالم.

وقالوا إن عملاء FTX، بورصة العملات المشفرة الخاصة به، خسروا أكثر من 8 مليارات دولار، من جانب آخر يقول محاميه، قد يستعيد عملاء FTX جميع أموالهم.

وبحسب تقرير "بيزنس إنسايدر" فقد يتعرض بانكمان لعقوبة السجن لمدة تصل لـ 40 عاما، بينما يناضل محاموه للحصول على عقوبة مدتها 6 سنوات.

تم القبض على بانكمان في ديسمبر 2022، بعد شهر تقريبًا من انهيار FTX وإعلان إفلاسها تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد، المدير التنفيذي جون راي، الذي تم تكليفه بإدارة FTX من خلال محكمة الإفلاس.

منذ الاعتقال، عملت القضايا الجنائية المرفوعة ضد بانكمان فرايد والمديرين التنفيذيين الآخرين الذين اعترفوا بالذنب، على مسار قانوني مواز لإجراءات إفلاس FTX.

وبينما كان بانكمان فرايد يجلس في منزل والديه، تحت الإقامة الجبرية، زعم أنه يبذل جهودًا للمساعدة في عملية الإفلاس، وعرض المساعدة في التعرف على أصول FTX، وقام بإرسال بريد إلكتروني مرارًا وتكرارًا إلى راي، الذي رفضه.

وبعد فترة وجيزة من توليه إدارة الشركة، أخبر راي المحكمة أن هناك "غيابًا تامًا للمعلومات المالية الجديرة بالثقة".

اشتكى بانكمان من استبعاده، وصرح للصحفيين والأصدقاء على أنه كان بإمكانه المساعدة في تحديد أصول FTX المتناثرة.

وفي نوفمبر، وجد المحلفون أن بانكمان فريد مذنب بجميع التهم، بما في ذلك الاحتيال والتآمر ونوعين مختلفين من غسيل الأموال.

وفقًا للمدعين العامين، كان بانكمان مسؤولاً عن أكثر من 11 مليار دولار من عمليات الاحتيال بشكل عام بين عملاء FTX والمستثمرين في FTX والاميدا للأبحاث التابعة لـ FTX.

لقد أنفق كل ذلك على الإعلانات البراقة، والعقارات، والاستثمارات التقنية، والمساهمات السياسية، والتبرعات الخيرية.

في مذكرة الحكم، يقول ممثلو الادعاء إنه لا ينبغي مكافأة بانكمان فرايد على الطريقة التي أنفق بها أموال الآخرين.

جادل محامو بانكمان فرايد بأن قلة خسائر العملاء يجب أن تصب في صالحه، لكن المدعين يقولون إن هذا لا يأخذ في الاعتبار.

بذل محامو بانكمان جهودا في إفلاس FTX، الذين اضطروا إلى تصفية العقارات، وإلغاء العقود، ورفع دعوى قضائية لاستعادة الأموال من K5 Global، وهي شركة استثمارية مرتبطة بالمشاهير استثمر فيها بانكمان الأموال.

كتب راي، الذي يشرف على FTX خلال عملية الإفلاس، في رسالته اللاذعة إلى القاضي أن بانكمان فرايد ترك الشركة باعتبارها "حريق قمامة".

تابع راي: "هناك الكثير من الأشياء التي لم نستردها، مثل الرشاوى التي قدمها المسؤولون الصينيون أو مئات الملايين من الدولارات التي أنفقها لشراء إمكانية الوصول إلى المشاهير أو السياسيين أو قضاء الوقت معهم أو الاستثمارات التي دفع مقابلها مبالغ زائدة للغاية دون أن يبذل أي جهد".

سيتم سداد مستحقات المودعين في FTX بناءً على القيمة الدولارية لممتلكاتهم من العملات المشفرة في الوقت الذي أعلنت فيه FTX إفلاسها.

لذا، إذا اشترى شخص ما عملة بيتكوين واحدة في بورصة FTX بسعر 60 ألف دولار، ثم انخفض سعر البيتكوين إلى 20 ألف دولار في نوفمبر من عام 2022 - وهو ما يمكن أن يُعزى جزئيًا على الأقل إلى فوضى FTX في ذلك الوقت- فإن رصيده يساوي 20 ألف دولار.

لا يهم إذا ارتفع سعر البيتكوين مرة أخرى إلى أكثر من 60 ألف دولار منذ ذلك الحين، وسيحصل الدائن على 20 ألف دولار، وليس 60 ألف دولار.

يذكر أنه قبل المحاكمة، أمر بسجن بانكمان فرايد بعد أن اكتشف أنه انتهك بشكل متكرر شروط الإقامة الجبرية وشارك في التلاعب بالشهود، بما في ذلك تسريب إدخالات دفتر اليومية الشخصية لكارولين إليسون، صديقته السابقة والرئيس التنفيذي السابق لشركة الإميدا للأبحاث، وعن طريق إرسال رسائل نصية إلى محامي FTX يعرض "علاقة بناءة".