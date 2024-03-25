كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، والبلطي، والسبيط والكاليماري، والجمبري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و74 جنيها، بتراجع جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و125 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 جنيها و400 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و240 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البوري بين 80 و90 جنيها.