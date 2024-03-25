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BBC

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

11:34 ص الإثنين 25 مارس 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 117.22 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار، بزيادة 7 قروش.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 106.37 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 128.07 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء

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