تعاون مصري هندي لتعميق تصنيع منتجات الاتصالات وإنشاء أكاديمية للشبكات بمصر

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كتب- علاء حجاج:

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمعهد القومى للاتصالات، وشركة تيجاس TEJAS الهندية العاملة فى مجال تصميم وتصنيع منتجات الشبكات السلكية واللاسلكية، بهدف تعميق التصنيع المحلي لمنتجات الاتصالات فى مصر، وإنشاء أكاديمية لشركة تيجاس لبناء القدرات وفقا لأحدث تقنيات الشبكات والاتصالات.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، وقع مذكرة التفاهم محمد نصر الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، وأناند أثريا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تيجاس TEJAS للشبكات.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة تيجاس بتصنيع منتجات الاتصالات الخاصة بها فى مصر باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية للمنازل.

وبموجب مذكرة التفاهم ستحصل الشركة على حوافز من أجل التصدير.

كما ستعمل شركة تيجاس على إنشاء مركز للبحث والتطوير الهندسي، كذلك ستقوم بإنشاء مركز للدعم الفنى فى مصر لخدمة العملاء فى السوق المصرى ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وفى إطار التعاون فى بناء القدرات، ستقوم الشركة بإنشاء أكاديمية تيجاس لتدريب واعتماد المهندسين المصريين من خلال المعهد القومي للاتصالات (NTI) لتوفير الدعم الفنى فى مجالات الشبكات والألياف الضوئية، حيث ستوفر شركة تيجاس برنامج لتدريب المدربين لعدد 25 مدربًا تابعين للمعهد، كما سيتم إتاحة المواد التدريبية الخاصة بالشركة.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مذكرة التفاهم تعد أحد ثمار المباحثات التى بدأت فى يناير 2023 لتعزيز التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تعد متكاملة حيث تشمل تصنيع منتجات الاتصالات فى مصر وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 45%، بالإضافة إلى تدريب الشباب على صيانة هذه المنتجات وتقديم الدعم الفنى لها عند تشغيلها، كذلك تشمل إنشاء وحدة للبحث والتطوير فى مجال الاتصالات بالتعاون بين شركة تيجاس والمعهد القومى للاتصالات.

وأضاف أن التعاون يستهدف ضخ استثمارات هندية فى مصر، وتوطين صناعة منتجات الاتصالات بما يسهم فى زيادة القدرة على تطوير البنية التحتية الرقمية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وخفض الواردات الدولارية وخلق فرص تصدير لهذه المنتجات للأسواق المحيطة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل فى مجال الدعم الفنى وتقديم خدمات الصيانة والتركيب للمنتجات عند تشغيلها، وتنمية الكوادر البحثية فى مختلف مجالات الاتصالات.

وقال السفير أجيت جوبتيه سفير الهند لدى مصر، إن تزايد أوجه التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتيح فرصة كبيرة للشركات الهندية للتواجد فى مصر.

وقال محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، إن مذكرة التفاهم مع شركة تيجاس تؤسس لشراكة استراتيجية طويلة المدى تستهدف تزويد المصرية للاتصالات بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات فى العالم وتضمن لها تقديم أفضل مستوى من خدمات البنية التحتية لعملائها.

وقال أناند أثريا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "تيجاس" إن توقيع مذكرة التفاهم مع المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تعد خطوة نحو تعزيز رؤية مصر الرقمية من خلال الاستفادة من تجربة تيجاس الناجحة فى تصميم أكثر من 500 شبكة داخل الهند وخارجها.