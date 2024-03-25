وي الأرخص..مقارنة لأنظمة الدفع حسب الاستخدام لشركات المحمول

كتب- علاء حجاج:

قد يواجه بعض مستخدمي خدمات المحمول حيرة في اختيار الباقة المناسبة لاستخدامهم، سواء لخدمات الإنترنت أو المكالمات.

وفي هذا التقرير يستعرض معكم مصراوي، مقارنة بين باقات الدفع حسب الاستخدام لشركات المحمول الأربعة "فودافون، ووي، وأورنج، واتصالات" وذلك لخدمات الإنترنت والمكالمات، وذلك من خلال خدمة أسعاري على تطبيق MYNTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

فودافون، هي أكبر مشغل لخدمات المحمول بالسوق المصري من حيث عدد المستخدمين، وإليكم تسعيرة نظام الدفع حسب الاستخدام لشركة فودافون:

تعريفة الإنترنت: 0.14 جنيه.

تعريفة الرسائل: 0.14 جنيه.

تعريفة المكالمات: 0.14 جنيه.

تعريفة الشبكات الأخرى: 0.14 جنيه.

أورنج، هي ثاني أكبر شركة محمول من حيث عدد المستخدمين، وتأتي تسعيرة الدفع حسب الاستخدام مساوي لنفس تسعيرة فودافون:

تعريفة الإنترنت: 0.14 جنيه.

تعريفة الرسائل: 0.14 جنيه.

تعريفة المكالمات: 0.14 جنيه.

تعريفة الشبكات الأخرى: 0.14 جنيه.

اتصالات، تعتبر تسعيرة الدفع حسب الاستخدام لشركة اتصالات هي الأغلى بين شركات المحمول الأربعة، وهي كالتالي:

تعريفة الإنترنت: 0.15 جنيه.

تعريفة الرسائل: 0.15 جنيه.

تعريفة المكالمات: 0.15 جنيه.

تعريفة الشبكات الأخرى: 0.15 جنيه.

وي، المصرية للاتصالات وي، هي أول مقدم لخدمات الجيل الخامس في مصر، وتعد تسعيرة نظام الدفع حسب الاستخدام هو الأقل بين الشركات الأربعة، وجاءت أسعارها كالتالي:

تعريفة الإنترنت: 0.12 جنيه.

تعريفة الرسائل: 0.12 جنيه.

تعريفة المكالمات: 0.12 جنيه.

تعريفة الشبكات الأخرى: 0.12 جنيه.