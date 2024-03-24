تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 24 مارس

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3368 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3484 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3049 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2613 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24472 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.