خريطة الأسعار اليوم: تراجع اللحوم والسكر والزيت وارتفاع الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار السكر، والأرز، والمكرونة، والدقيق، والعدس، والزيت، والمسلى الصناعي، واللحوم، والدواجن اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

تراجع أسعار الأرز والسكر والمكرونة واللحوم في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم والبصل بسوق الجملة اليوم الأحد

75 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

"حديد عز" يتراجع بأكثر من ألف جنيه للطن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)