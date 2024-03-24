سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 30 جنيها، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 15 جنيها في بداية تعاملات اليوم، وواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2020 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2579 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3030 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 2175 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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