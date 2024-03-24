ارتفاع الطماطم والبصل بسوق الجملة اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 4.5 جنيه و12 جنيها.

البصل بين 10 جنيهات و22 جنيها، بزيادة جنيها.

الكوسة بين 5 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 18 و24 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 و18 جنيها، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 15 و17 جنيها.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

البسلة بين 18 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 7 جنيهات و11 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 14 و20 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة 11 و21 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.